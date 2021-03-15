اقتصاد

خاص: تعرف على حقيقة وتفاصيل الأخبار المتداولة حول رفع الحجز عن إيرادات النفط المحتجزة

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد مسؤول نفطي لصدى الاقتصادية على أن الإيرادات المحتجزة لدى مؤسسة النفط لم يتم الإفراج عنها إلى حد الأن كما ورد بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي .

وتابع بالقول: في القريب العاجل سيرفع الحجز عن الإيرادات وفقاً للاتفاق الذي تم عند احتجاز الإيرادات بحسابنا بالخارجي .

ومن جهته أفادنا مسؤول بالخارجي بعدم فك الحجز عن الإيرادات أو وصول مراسلة حول ذلك .

وكشف مسؤول حكومي لصدى الاقتصادية إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد شدد خلال اجتماعه مع رئيس مؤسسة النفط صنع الله بفك التجميد عن الإيرادات النفطية .

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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