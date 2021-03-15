خاص: تعرف على حقيقة وتفاصيل الأخبار المتداولة حول رفع الحجز عن إيرادات النفط المحتجزة

أكد مسؤول نفطي لصدى الاقتصادية على أن الإيرادات المحتجزة لدى مؤسسة النفط لم يتم الإفراج عنها إلى حد الأن كما ورد بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي .

وتابع بالقول: في القريب العاجل سيرفع الحجز عن الإيرادات وفقاً للاتفاق الذي تم عند احتجاز الإيرادات بحسابنا بالخارجي .

ومن جهته أفادنا مسؤول بالخارجي بعدم فك الحجز عن الإيرادات أو وصول مراسلة حول ذلك .

وكشف مسؤول حكومي لصدى الاقتصادية إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد شدد خلال اجتماعه مع رئيس مؤسسة النفط صنع الله بفك التجميد عن الإيرادات النفطية .

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