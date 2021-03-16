صنع الله يجتمع برئيس لجنة الإدارة لشركة الجوف للتقنية النفطية

اجتمع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله يوم أمس الاثنين 15 مارس 2021، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الجوف للتقنية النفطية مجدي جبريل الدرسي ، وبحضور أعضاء مجلس الادارة، أبو القاسم شنقير، والعماري محمد.

حيث قام جبريل باطلاع مجلس ادارة المؤسسة على نشاط عمليات الشركة وأعطى نبذة موجزه عن الاعمال التي قاموا بتنفيذها خلال الربع الاول من سنة 2021 والصعوبات التي تواجهها الشركة في تحصيل ديونها من الشركات المشغلة.

وبدوره اكد صنع الله بأن المؤسسة ساعية الى حصولها الميزانيات المتاخرة وكذلك المقترح لهذه السنة وفقا لما تم مناقشته مع ” عبد الحميد الدبيبة ” رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوم امس و الذي وعد فيه لدعم قطاع النفط باعتباره الرافد الرئيسي للاقتصاد الوطني .

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