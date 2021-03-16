وزارة المالية تطلق خدمة “رواتب ليبيا” – رابط

أعلنت وزارة المالية اليوم الإثنين عن إطلاق تطبيق 260 “رواتب ليبيا” والذي يتمكن الموظف الحكومي من خلاله على الاطلاع عن حركة مرتباته الشهرية.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن الرابط يخول الموظف التواصل المباشر مع اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات عبر خدمة الاستفسار الإلكتروني https://260app.mofservices.ly.

وأشارت الوزارة إلى أن إطلاق هذا التطبيق يأتي سعياً منها لتقديم خدمات الوزارة بأحدث التقنيات لرفع العناء عن الموظفين في القطاع الحكومي ولكسر المركزية.

وأفادت وزارة المالية أنه يتوفر تطبيق على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل الأندرويد وقريباً سيكون متاح على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام التشغيل IOS، منوهة أن البداية ستكون بعرض بيانات شهر مارس 2021م.

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