وزارة المالية تطلق تطبيق “260 رواتب ليبيا”

أعلنت وزارة المالية عن إطلاق تطبيق “260 رواتب ليبيا” حيث يتمكن الموظف الحكومي على الاطلاع عن حركة مرتباته الشهرية والتواصل المباشر مع اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات.

وأضافت الوزارة أن إطلاق هذا التطبيق يعد تتويجا لمساعي تقديم الخدمات للموظفين الحكوميين بأحدث التقنيات لرفع العناء عنهم ولكسر المركزية، مشيرة إلى أن التطبيق متوفر حاليا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل أندرويد وسيكون متاحا قريبا على الهواتف الذكية التي تعمل بنظام تشغيل آي أو اس.

وأضافت الوزارة عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” أن الرابط يخول الموظف التواصل المباشر مع اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات عبر خدمة الاستفسار الإلكتروني https://260app.mofservices.ly.

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