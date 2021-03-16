“المالية” تُطلق تطبيق “260 رواتب ليبيا”

كشفت وزارة المالية، يوم الاثنين، عن تطبيق جديد أطلقت عليه “260 رواتب ليبيا”، تهدف من خلاله، إلى مساعدة الموظف على تتبّع حركة مرتباته.

ومن خلال هذا التطبيق؛ سيكون الموظف قادرًا على تتبّع حركة رواتبه، ومراجعة اللجنة الدائمة لترشيد المرتبات عبر خدمة الاستفسار الإلكتروني.

وقالت الوزارة إنّ التطبيق سيكون متاحًا للأجهزة العاملة بنظام التشغيل “أندرويد”، وسيكون موجودًا في متاجر التطبيقات وعلى موقع وزارة المالية الرسمي على شبكة الإنترنت.

وأشارت الوزارة إلى أنّها ستتيح التطبيق، خلال الفترة القادمة، للأجهزة العاملة بنظام IOS.

وأكدّت الوزارة أن التطبيق سيبدأ بعرض بيانات شهر مارس 2021، وأنّها أطلقته بهدف تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبأحدث التقنيات، ولكسر المركزية، ورفع العناء عن الموظفين في القطاع الحكومي.

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