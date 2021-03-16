لأول مرة منذ 24 عاما.. صدور فيزا مصرفية في السودان

الخرطوم 16 مارس 2021 (وال) -ذكرت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، أن الرئيس التنفيذي لبنك المال المتحد، يوسف أحمد التني، سلم الفيزا لرئيس الوزراء عبدالله حمدوك، في مكتبه برئاسة مجلس الوزراء، حيث صدرت ولأول مرة الفيزا المصرفية، من (24) عاما.

وأكد التني أن تسليم أول بطاقة فيزا مصرفية لرئيس الوزراء يأتي عقب القرارات السياسية والاقتصادية الأخيرة وأهمها توحيد سعر الصرف.

كما أوضح أن “هذا الأمر أتاح الفرصة لتقديم منتج عالمي يسهل إعادة انضمام السودان إلى النطاق المالي العالمي مرة أخرى”.

وكان بنك السودان المركزي أصدر بيانا الشهر الماضي، قال فيه إنه أصدر تعليمات للبنوك لتوحيد سعر الصرف الرسمي والموازي.

وتوقع كثيرون عقب هذه الخطوة أن تشهد قيمة الجنيه السوداني انخفاضا كبيرا، خاصة مع تردي الأحوال الاقتصادية.

وأكدوا خبراء أن هذا الإجراء يستهدف تجاوز الأزمة الاقتصادية، والحصول على إعفاء دولي من الدين إثر برنامج من صندوق النقد الدولي.

وكان سعر الدولار قد تراوح قبيل توحيد سعر الصرف بين ( 350 و400 ) جنيه سوداني في السوق السوداء، مقارنة مع سعر رسمي يبلغ (55) جنيها.

يشار أن في الربع الأخير من 2020 ، أعلنت الولايات المتحدة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، إذ أدرجت البلاد فيها منذ عام 1993.(وال الخرطوم) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال