شركة الجوف للتقنية النفطية تجتمع مع لجنة التسعيرة لإيجاد الحلول بتغيير سعر الصرف

عُقد عضو لجنة الإدارة للعمليات النفطية بشركة الجوف “سليمان جبيل “بقاعة الاجتماعات اليوم الثلاثاء اجتماعاً، بحضور مدير الإدارة ورؤساء الأقسام بالعمليات ورئيس لجنة التسعيرة “عبدالرحمن العمامي” وعبر الدائرة المغلقة رئيس قسم خدمات الزبائن والترويج وعضو لجنة التسعيرة .

تم خلال الاجتماع مناقشة تداعيات تغيير سعر الصرف وتأثيره على الخدمات المقدمة من شركة الجوف للتقنية النفطية الى شركات القطاع.

ونوقش أيضا مناقشة إيجاد حلول سريعة من شأنها اخراج التسعيرة بشكل يتناسب مع حجم ونوعية الخدمات المقدمة من الشركة الى الشركات المشغلة في ظل سعر الصرف الجديد.

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