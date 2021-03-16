الزاوية لتكرير النفط تجتمع مع إدارة التفتيــش والقيـــاس بالمؤسســـة

اجتمع “الصادق الجرمي” رئيس لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط الأمس الإثنين الخامس عشر من مارس الجاري مع وفداً من الإدارة العامة للتفتيش والقياس بالمؤسسة الوطنية للنفط ومسؤولي شركة الزاوية لتكرير النفط .

نـوقش خلال الاجتماع جملة من الأمور المتعلقة بمنظومات القياس والعدادات في خزانات النفط الخام والمنتجات بالشركة.

كـما تم التطرق أيضاً إلى الوضع الحالي للمشاريع القائمة لمنظومات القياس بالشركة وأعقب هذا الإجتماع زيارة ميدانية لمراقبة حركة الزيت للوقوف على حسن سير العمل بالمشاريع المذكورة .

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