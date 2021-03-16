” صنع الله ” في زيارة تفقدية لمستودع طرابلس التابع للبريقة لتسويق النفط

قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الإتنين برفقته أعضاء مجلس الإدارة بزيارة تفقدية لمستودع طرابلس بطريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط وذلك للاطلاع على نشاط سير العمليات وآخر المستجدات في أعمال الصيانة الجارية بالخزانات .

حيث أكد إبراهيم أبو بريدعة رئيس لجنة الإدارة على أن اعمال الصيانة تسير بالشكل المطلوب وسيتم بعون الله إضافة هذا الخزان للسعات التخزينية بالمستودع قريبا والذي تبلغ 25 مكعب متوقعاً الانتهاء من صيانته قبل شهر رمضان .

كما أشار إلى أن الشركة لن تدخر أي جهد لإنجاز اعمال الصيانة والانتهاء منها في اقرب الأوقات الممكنة، بالرغم من الظروف الصعبة وشحّ الميزانيات.

ومن جانبه أشاد صنع الله بجهود جميع العاملين بشركة البريقة لتسويق النفط في تحقيقهم للعديد من الإنجازات في أوقات قياسية وبجهود ذاتية برغم التحديات التي تواجهها المؤسسة وشركاتها وحاجتها الماسة للموارد المالية لتنفيذ المشاريع الحيوية ودعم الاقتصاد الوطني.

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