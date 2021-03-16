وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية يستلم مهامه

عُقد صباح اليوم التلاثاء بديوان وزارة الصحة مراسم التسليم والاستلام لمهام وزير الصحة حيث سلم لطفي الجالي وزير الصحة المكلف بحكومة الوفاق الوطني علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وقد حضر مراسم التسليم عدد من مدراء الإدارات والمسؤولين.

و أوضح في كلمته على ضرورة تظافر جميع الادارات بديوان الوزارة والقطاعات التابعة لها لرفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي .

وأكد على العمل خلال الفترة القادمة بأقصى جهد حتى يتم حلحلت جميع المشاكل الخاصة بالقطاع والتي من اهمها توفير ادوية الاورام ومشغلات الكلى وجائحة كورونا، ونطمن كافة افراد الشعب الليبي غرباً وشرقاً وجنوباً وأنه من اليوم الصحة ستكون بخير وازدهار .

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