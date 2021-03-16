اقتصاد

تنمية الصادرات: نسعى أن تكون المنتجات الليبية بالأسواق الخارجية

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

قال مدير مكتب مدير عام مركز تنمية الصادرات “عبد الفتاح إبراهيم خير الله ” في تصريح خاص لصدى الاقتصادية حول حدث الصادرات الغير النفطية : نحن كمركز نريد تنمية القطاعات الأخرى كالزراعة والصناعة فهذه القطاعات ونريد بدائل أخرى للنفط .

وتابع بالقول: من المعلوم أن ليبيا معتمدة بالكامل على النفط ، ونحن ننمي هذه المصادر البديلة ، ونحاول حلحلة المشاكل التي تواجه هذه القطاعات ومشاكل مصدرين والمنتجات الليبية التي نستطيع المنافسة بها في الخارج .

وأفاد: نريد انتهاج أساليب علمية في تنمية الصادرات ، حديثة مثل الدول الأخرى ، بحيث أن تكون المنتجات الليبية بالأسواق الخارجية .

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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