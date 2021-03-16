قادمة من مصراتة..رصيف شركة البريقة في طبرق يستقبل 30 مليون لتر بنزين 

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير إدارة منطقة طبرق بشركة البريقة لتسويق النفط عيد حدوث اليوم الثلاثاء إن رصيف الشركة في طبرق استقبل الناقلة النفطية ( ARIONAS ) قادمة من مصراتة وعلى متنها 30 مليون لتر من البنزين.

وأضاف حدوث في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أنه تم استلام الشحنة وتم ضخها لخزانات التخزين بمستودع البريقة غرب طبرق.

وأوضح مدير إدارة المنطقة أن مستودع طبرق يقوم بتوزيع الوقود من البنزين والنافتا إلى منطقة الأبرق غربا وإلى أمساعد شرقا وإلى الجغبوب جنوباً.

وأكد حدوث أن شركات النقل تقوم بالتوزيع في كل الأوقات، موضحًأ أن الاستهلاك اليومي للبنزين بهذه المنطقة يصل إلى مليون لتر يوميا.

وتابع مدير الإدارة :”ليس لدينا أي أزمة في الوقود وسوف يستمر وصول البنزين تباعا، ونطمئن المواطن بأن الوقود سيكون متوفر حتى خلال شهر رمضان المبارك”.

وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة تقوم بواجبها تجاه المواطن لتوفير المحروقات والغاز في كل الأوقات.

بالنسبة لغاز الطهي قال حدوث :” غاز الطهي متوفر في كل الأوقات عن طريق مستودع الغاز في مدينة طبرق، ويصلنا الغاز المسال يوميا من خلال سيارات نقل الغاز المسال من مستودع رأس المنقار بواقع 4 سيارات يومياً”.

وأفاد مدير الإدارة أن حمولة السيارة الواحدة التي تنقل الغاز المسال تقدر بـ 9 طن، مؤكدا عدم وجود لأي أزمة في غاز الطهي وأن لديهم خطة لشهر رمضان وسيكون الغاز في متناول الجميع.