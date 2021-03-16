اجتماع مصلحة الجمارك مع سفير المملكة الإسبانية

اجتمع مدير عام مصلحة الجمارك ” سليمان سالم” مع سفير المملكة الإسبانية لدى ليبيا والوفد المصاحب له اليوم الثلاثاء السادس عشر من مارس الجاري، وبحضور كلاً من مدير الإدارة العامة للشؤون الفنية ” سالم البصير” ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات ” مراد العالم”.

كما تناول الاجتماع أوجه التعاون بين مصلحة الجمارك والمملكة الإسبانية خاصة في مجال مكافحة المخدرات والتهريب وتبادل المعلومات .

وقال سفير المملكة الإسبانية أنه يجب فتح قنوات اتصال مباشرة بين البلدين لمكافحة تهريب المخدرات وتبادل المعلومات وأنهم بصدد فتح السفارة في اقرب وقت ممكن وهناك اهتمام من الشركات الإسبانية للعودة للعمل في ليبيا لتنفيذ عدد من المشاريع المتوقفة ومنها مازالت تعمل مثل شركة ريبسول وطلب من مصلحة الجمارك مساعدتهم أكثر في التعرف على القوانين والقرارات المعمول بها في ليبيا .

وتقدمت مصلحة الجمارك بمشروع مذكرة تفاهم بين الجمارك الليبية والجمارك الإسبانية وهي عبارة عن تعاون إداري وتبادل معلومات هذا وقد أبدى السفير استعداده التام للتعاون مع مصلحة الجمارك في جميع الجوانب.

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