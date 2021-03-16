وزارة المالية تنشر وثيقة التسليم والاستلام إلى حكومة الوحدة

نشرت وزارة المالية، وثيقة التسليم والاستلام بين الوزير السابق فرج بومطاري والوزير المستلم مهامه حديثا لقيادة وزارة المالية خالد المبروك عبد الله، تضمنت 27 ورقة استعرض فيها بومطاري أبرز أعمال الوزارة فترة ولايته التي بدأت في عام 2018.

وتضمن محضر التسليم والاستلام، أربعة محاور رئيسة وهي مشاريع إصلاح المالية العامة والدين العام التحديات والصعوبات والتوصيات.

وأوضحت الوزارة، أن المحضر المقدم من بومطاري استعرض فيه مشروع المشتريات الحكومية و مشروع منظومة المرتبات إلى جانب مشروع تطبيق 260 ومشروع إقفال الحسابات الختامية للدولة ومشروع الاصلاح المالي، إضافة إلى مشروع اعادة هيكلة مؤسسات الدولة مشروع الأرشفة الإلكترونية ومشروع إصلاح مصلحتي الضرائب والجمارك وعرضت الوزارة عبر منصاتها الرسمية مقطع فيديو يظهر توقيع بومطاري على استبيان الذمة المالية المقرر من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

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