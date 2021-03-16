مصرف السراي يعلن تغيير بطاقات “الماستر كارد” لمستخدمي أتيب

أعلن مصرف السراي اليوم الثلاثاء 16 مارس عن تغيير مزود خدمة بطاقات “ماستركارد”، وعليه سيلاحظ مستخدمو بطاقة أتيب بعض التذبذبات في الخدمة ورفض قبول البطاقة على مختلف القنوات مثل نقاط البيع، وآلات السحب الذاتي، والإنترنت.

على أن يتم إصدار بطاقات جديدة لجميع زبائن المصرف حاملي البطاقات الدولية، والتي يمكن استلامها مجاناً من المصرف بداية من الأسبوع القادم، وسيتم تسليمها للزبائن تباعاً وعلى دفعات أسبوعية بعد استلام رسالة نصية لإبلاغ كل زبون بجاهزية بطاقة ماستر كارد وطلب التفضل بزيارة الفرع لاستلامها، ووضع المصرف مدةً زمنية لتسليم كامل البطاقات الجديدة قدرها 3 أسابيع.

وأضاف المصرف في إعلانه أن البطاقة الجديدة تتمتع بمزايا أفضل ومواكبة لأحدث التقنيات العالمية سواء من ناحية أمان العمليات أو المزايا التشغيلية للبطاقة وهي:

1- أنه يمكن الدفع بطريقة لاتلامسية في نقاط البيع الداعمة لهذه الميزة (Contactless).

2- تتمتع البطاقة بميزة SecureCode والتي تضيف حماية إضافية بإرسال رقم سري إلى النقال أو البريد الإلكتروني عند الدفع عن طريق الإنترنت.

3- تتوفر خاصية إدارة البطاقة من الزبون والاطلاع على كشف حساب البطاقة من خلال صفحة ويب خاصة ومؤمّنة.

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