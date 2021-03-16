رسو ناقلة نفطية على ميناء الحريقة في طبرق لشحن مليون برميل

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مراقب ميناء الحريقة النفطي في طبرق رجب سحنون اليوم الثلاثاء إن الناقلة النفطية ( DELTA MARIA) رست على رصيف ميناء الحريقة النفطي في طبرق لشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى الصين.

وأضاف سحنون في تصرح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ أن الإنتاج القادم من حقلي مسلة والسرير وصل اليوم إلى 245 ألف برميل من النفط الخام عبر أنبوب بطول 513 كيلو متر وقطر 34 بوصة.

وأوضح مراقب الميناء أن منسقة عمليات الميناء تقوم باستلام النفط الخام وتخزينه في الصهاريج المخصصة لذلك وتقوم بإجراء كل العمليات النفطية اللازمة قبل أن يصل إلى النواقل النفطية.

وأفاد سحنون أن خبرات وطنية داخل الشركة وهي التي تعمل داخل الميناء، لافتًا إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الخليج العربي للنفط توليان اهتمام كبير بالموقع لتوفير المناخ المناسب للعمل.