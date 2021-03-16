صنع الله يلتقي وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية

استقبل رئيس مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” اليوم الثلاثاء الموافق 16 مارس 2021 بالمقر الرئيسي للمؤسسة بالعاصمة الليبية طرابلس، وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية والمسؤول عن الميزانية العامة بالحكومة “محمد الشهوبي”.

وتمّ خلال اللقاء مناقشة خطط المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على استدامة الانتاج وزيادته، بما يحقق مزيد من الدخل للدولة الليبية ودعم اقتصادها الذي عانى كثيراً خلال السنوات الماضية.

كما أكدّ “الشهوبي” خلال اللقاء على تقديم كل الدعم للمؤسسة الوطنية للنفط كونها الرافد الأساسي والمموّل الرئيسي لاقتصاد البلاد والميزانية العامة التي يتم من خلالها إدارة كافة شؤون الدولة، وتحريك عجلة الاقتصاد.

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