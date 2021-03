أسعار النفط تنخفض مع زيادة المخزونات الأمريكية

انخفضت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب مع وقف دول من بينها ألمانيا وفرنسا تطعيمات للوقاية من كوفيد-19، بحسب ما أفادت وكالة “رويترز”.



ونزل خام “برنت” بنسبة 0.7 بالمئة، إلى 68.39 دولار للبرميل، بحلول الساعة 04:33 بتوقيت غرينتش، وكان قد هبط 0.5 بالمئة أمس الاثنين.

وهبط الخام الأمريكي بنسبة 0.7 بالمئة أيضا إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وتعتزم ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تعليق التطعيمات بلقاح “أسترازينيكا” بعد تقارير عن آثار جانبية محتملة على الرغم من أن منظمة الصحة العالمية تقول إنه ليس ثمة صلة مؤكدة باللقاح.

وتعمق هذه التحركات المخاوف من تباطؤ وتيرة التطعيم في المنطقة مما يرجئ أي تعاف اقتصادي من الجائحة في واحدة من أكثر المناطق تضررا.

وقوضت الجائحة الطلب على النفط، لكن الأسعار تعافت لمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حد من المكاسب.

