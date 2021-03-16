البيضاء.. ختام دورة حول أساسيات الإدارة والعلاقات العامة وقانون العمل ما بين تشريع وتنفيذ

البيضاء 16 مارس 2021 (وال)- اختتمت ببلدية البيضاء، دورة تدريبية حول “أساسيات الإدارة والعلاقات العامة وقانون العمل ما بين تشريع وتنفيذ”، بمشاركة 30 موظفًا وموظفة بمكتب الإسكان والتعمير البيضاء.

هذا وأشرف على الدورة الذي نظمه مكتب الإسكان والتعمير البيضاء، شركة العصر للتدريب والتأهيل والتطوير، وبحضور مدير إدارة بناء القدرات بوزارة العمل الأستاذ أحمد الكلوش، والمدير التنفيذي لشركة الدولية الليبية للتدريب الأستاذ عدنان العيرج، ومدير مكتب ذوي الهمم بالتعليم الأستاذ جبريل ياسين الطلحي، ومدير شركة الريادة للتدريب الدكتور فرج العقوري، وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات التقدير على المشاركين. (وال- البيضاء) ر ع/ ر ت

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