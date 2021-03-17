“الدبيبة” يُطالب مؤسسة النفط بإحالة الإيرادات لـ”المالية”

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله؛ بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الإيرادات المحجوبة في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي.

“الدبيبة”؛ شدد في الكتاب المتداول عبر منصات التواصل، والذي لم تتأكد “218” من صحته على أهمية إحالة الأموال إلى حسابات وزارة المالية في مصرف ليبيا المركزي، وفقًا للإجراءات المتبعة.

ويأتي هذا الطلب لتتمكّن الحكومة من الالتزام بالاستحقاقات المالية المرتقبة للعام الجاري، تزامنًا مع استقرار إنتاج وتصدير النفط، بحسب البيان.

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