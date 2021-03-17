اقتصاد

“الدبيبة” يُطالب مؤسسة النفط بإحالة الإيرادات لـ”المالية”

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله؛ بضرورة اتخاذ إجراءات جديدة بشأن الإيرادات المحجوبة في حساب المؤسسة بالمصرف الليبي الخارجي.

“الدبيبة”؛ شدد في الكتاب المتداول عبر منصات التواصل، والذي لم تتأكد “218” من صحته على أهمية إحالة الأموال إلى حسابات وزارة المالية في مصرف ليبيا المركزي، وفقًا للإجراءات المتبعة.

ويأتي هذا الطلب لتتمكّن الحكومة من الالتزام بالاستحقاقات المالية المرتقبة للعام الجاري، تزامنًا مع استقرار إنتاج وتصدير النفط، بحسب البيان.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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