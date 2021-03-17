“المُحاسبة” يرصد مخالفاتٍ في سير عمل مؤسسة النفط ببنغازي

رصد ديوان المحاسبة في البيضاء، عددًا من المخالفات في سير عمل المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، إثر تعاقد عضو لجنة إدارة شركة “البريقة لتسويق النفط” مع شركة “أم الخنفس”؛ لتوريد كمية من مادة “أوكستن بوستر” التي تستعمل في خلطها ومزجها بالنافتا غير المعالجة؛ لتصل المعيار المعتمد في مادة البنزين، حيثُ باشرت الشركة في أعمال التوريد التي وصلت منها سبع حاويات، وصلت قيمتها إلى 387 ألف دولار.

وأشار الديوان، في رسالته، إلى جملة من المخالفات منها؛ أن أمر التكليف الصادر للشركة الموردة صدر بإدارة منفردة من خير الله صالح، ودون الرجوع إلى خبرة المختصين، إلى جانب أنه لم يعد لشركة “البريقة” الاختصاص في توريد هذه المواد، ويخرج عن اختصاصها عمليات تحويل الديزل غير المعالج إلى مادة البنزين المعزز، إضافةً إلى أن المادة الموردة تُشكّل خطورة على الإصحاح البيئي والتلوث والأضرار بالحياة المائية وقابليتها للاشتعال.

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