“ميناء الحريقة” يستعد لشحن مليون برميل نفط

أعلنت الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ والخدمات البحرية، عن رسو ناقلة النفط “دلتا ماريا” على أرصِفة شركة “الخليج العربي” بميناء الحريقة النفطي.

وأفادت الشركة، في بيان لها، أن الناقلة جاءت لشحن مليون برميل نفط خام، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرة إنقاذ واحد والقاطرة إنقاذ سبعة والقارب إرشاد اثنان والقارب إرشاد خمسة.

وفي وقت سابق؛ أعلنت الشركة عن رسوّ ناقلة النفط “أرين” على رصيف شركة “البريقة لتسويق النفط”، بميناء الحريقة النفطي، وذلك لشحن حوالي 17,500 طن متري من الزيت الثقيل، وذلك بعد تقديم الخدمات البحرية من قبل القاطرات وقوارب الإرشاد التابعة للشركة.

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