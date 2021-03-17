العراق يُعلن تراجُع مُعدّلات الفقر إلى 25%

أعلنت وزارة التخطيط العراقية عن “انخفاض معدلات الفقر في البلاد إلى 25% من السكان، مشيرة إلى أن عدد الفقراء في العراق أقل من عشرة ملايين شخص.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، قوله إن المؤشرات المتوفرة حول معدلات الفقر في البلاد وفق آخر دراسة بالتعاون مع البنك الدولي في النصف الثاني من العام 2020 بلغت 24,8%.

وأظهرت البيانات، التي نشرتها الوزارة، تراجع معدلات الفقر بشكل ملحوظ خلال النصف الثاني من عام 2020، وذلك بعد ارتفاع كبير في النصف الأول من العام نفسه.

وفي السياق نفسه؛ انخفضت مستويات الاحتياطيات الأجنبية في العام ذاته بنسبة 20%.

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