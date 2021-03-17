اقتصاد

الدولار يسجل إنخفاضا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

أكد أحد تجار العملة لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الإربعاء على إنخفاض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، حيث سجل الدولار مساء اليوم 5.02 بينما كان يسجل صباح اليوم 5.06.

وبحسب التاجر فقد بلغ اليورو مساء اليوم 5.90 بينما كان يسجل صباح اليوم 5.85.

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صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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