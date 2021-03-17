الدولار يسجل إنخفاضا

أكد أحد تجار العملة لصحيفة صدى الاقتصادية مساء اليوم الإربعاء على إنخفاض سعر صرف الدولار بالسوق الموازي، حيث سجل الدولار مساء اليوم 5.02 بينما كان يسجل صباح اليوم 5.06.

وبحسب التاجر فقد بلغ اليورو مساء اليوم 5.90 بينما كان يسجل صباح اليوم 5.85.

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