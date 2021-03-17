صنع الله يجتمع مع أعيان وحكماء مدينة رأس لانوف

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله اليوم الأربعاء السابع عشر من مارس الجاري، اجتماعاً مع ” شعبان بسيبسو” رئيس مجلس إدارة شركة راس لانوف لتصنيع النفط والغاز و”مختار عبد الدائم ” مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة وعدد من أعيان وحكماء مدينة راس لانوف.

وتم خلال الاجتماع مناقشة إمكانية توفير بعض الاحتياجات والمتطلبات عبر برامج التنمية المستدامة التي تنفذها المؤسسة الوطنية للنفط مع بعض الشركات النفطية التابعة لها .

من جانبه أوضح صنع الله أن قطاع النفط يعاني كغيره من القطاعات من شح الميزانيات، مؤكداً بأنه بالرغم من كل ذلك فإن مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط يتفاءل خيراً في ظل حكومة الوحدة الوطنية التي وعدت بدعم المؤسسة الوطنية للنفط في وقت قريب وتسييل الميزانيات اللازمة لها، لتنفيذ برامجها وخططها المستقبلية التي ستدعم الاقتصاد الوطني وتنعشه، وسيعود بالنفع على كل المناطق والمدن المتاخمة للحقول والموانئ النفطية.

و أشار إلى أن المؤسسة عازمة على تنفيذ العديد من المشاريع الاستثمارية وتطوير الحقول وبالتالي ستحقق فوائد اقتصادية للقطاع الخاص والمحلي على حدٍ سواء، في مناطق العمليات النفطية و خلق فرص عمل لأبناء تلك المناطق واحداث التنمية المكانية، بالإضافة إلى الخطة الطموحة للمؤسسة لاعادة تشغيل مصنعي البولي ايثلين والإيثلين بشركة راس لانوف في الفترة القادمة و الذي سيكون له الأثر الكبير في تنمية المنطقة وخلق فرص عمل للقطاع الخاص.

وأضاف قائلاً : أن إدارة التنمية المستدامة ستسعى لتنفيذ بعض برامج التنمية المستدامة في خليج السدرة في حال اعتماد الميزانيات اللازمة، و في هذا الخصوص فقد وقعت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة اتفاقاً مع وزارة العمل بخصوص دعم المشاريع الصغرى بالمنطقة .

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