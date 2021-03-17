لجنة المالية في مجلس النواب تناقش الميزانية العامة للدولة للعام 2021 

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ناقشت لجنة المالية في مجلس النواب اليوم الأربعاء مقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

واستعرضت لجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش خلال اجتماع في طرابلس الميزانية المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

ويهدف اجتماع اللجنة إلى دراسة الميزانية وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية بالمجلس.

يشار إلى أن الأطراف الليبية اتفقت في الثامن من فبراير الماضي على ميزانية موحدة للمرة الأولى منذ عام 2014 عقب الانقسام الذي شهدته البلاد السياسي والمؤسساتي.