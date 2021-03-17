خاص: المالية تكشف لصدى مقترحها الخاص بالميزانية ورفع قيمتها من قبل معيتيق وبومطاري ..وتفاصيل هامة

قال مسؤول بوزارة المالية في تصريح حصري لصدى الاقتصادية أن الميزانية التي أعدتها وزارة المالية كانت بقيمة 78 مليار وتم تعديلها من قبل النائب السابق بمجلس الرئاسي أحمد معيتيق ووزير المالية السابق فرج بومطاري ليتم رفعها إلى 90 مليار وتم تغيير الرقم وفقاً للإيرادات النفطية وزيادة الباب الثالث والرابع.

ووفقا للمصدر فقد تم الأخد بالإعتبارات رفع الإنتاج بمؤسسة النفط ليصل إلى مليون و200 ألف كمتوسط و55 دولار البرميل لتغطية العجز مضيفاً أن ماتم قبل اعتماد الحكومة الجديدة.

وقال المصدر: لانعلم ما ستتخذه الحكومة الجديدة وهي أحالت مقترح الميزانية ولا ندري أي تعديلات ستجرى عليه خصوصاً مع زيادة عدد الوزارات .

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