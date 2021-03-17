خاص: ضمنها زيادة لعلاوة الزوجة والأبناء ومرتبات بقيمة 30 مليار… نائب يكشف لصدى ملامح الميزانية المقدمة من الحكومة

كشف عضو بمجلس النواب في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن ميزانية 2021 أقل بقليل من 100 مليار وهي في حدود التسعين مليار أو أكثر بذلك من قليل .

المصدر يقول لصدى الاقتصادية أن المرتبات بالميزانية تبلغ 30 مليار ، متضمنة الزيادة بنسبة 20‎%‎ بالمقترح الذي قدمته الحكومة .

كما أشار المصدر إلى أن علاوة الزوجة والأبناء بالميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية 6 مليار ونرغب زيادتها لتكون 10 مليار ليتحصل عليها المواطن كل شهرين بدلاً من شهر واحد .

وتابع المصدر بالقول: الدعم بالميزانية التي قدمته الحكومة بقيمة 12 مليار للوقود ونريد تخفيض القيمة لزيادة علاوة العائلة.

المصدر أكد أن ميزانية النفط التي تم تحديدها في ميزانية كانت 7 مليار ، وأن النفقات التسييرية جيدة وسيكون هناك فائض بالميزانية ودخل لليبيا أكثر من 110 مليار في سنة 2021 .

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