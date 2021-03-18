بعيو يطالب بتنفيذ حوالة مصرفية إلى الحساب السيادي

طالب مدير الإدارة التجارية في المؤسسة الوطنية للنفط، عبد الله بعيو، في كتاب وجّهه للمصرف الليبي الخارجي، بتنفيذ حوالة مصرفية قيمتها 3.8 مليار دولار إلى الحساب السيادي في مصرف ليبيا المركزي لصالح وزارة المالية.

وأوضح بعيو، أن مؤسسة النفط في انتظار اتخاذ الإجراءات حيال الطلب على أن تتم موافاة الإدارة التجارية بالوثائق ليتم تدوينها في السجلات ودفاتر الإدارة العامة للمالية في مؤسسة النفط تمهيدا لمطابقتها مع مصرف ليبيا المركزي.

وكان قد طالب رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، يوم الثلاثاء الماضي، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، بضرورة اتخاذ إجراءات حيال الإيرادات المجمدة لدى المصرف الليبي الخارجي.

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