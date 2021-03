أمريكا تخسر تريليون دولار بسبب تدهور أعمال السفر

الولايات المتحدة خسرت 1.1 تريليون دولار من الناتج الاقتصادي لأعمال السفر، العام الماضي، بسبب تدابير جائحة فيروس كورونا، التي قللت من المشاركة الاقتصادية للصناعة بمقدار النصف تقريبا مقارنة بمستويات ما قبل الوباء.

وأفادت رابطة السفر الأمريكية في بيان صحفي أمس الأربعاء، إن المشاركة الاقتصادية للسفر في الولايات المتحدة تقلصت بنسبة مذهلة بلغت 42% العام الماضي، من 2.6 تريليون دولار إلى 1.5 تريليون دولار.

خسرت الولايات المتحدة 5.6 مليون وظيفة يدعمها قطاع السفر في عام 2020، وهو ما يمثل نحو 65% من جميع الوظائف الأمريكية المفقودة بسبب الوباء، حسبما جاء في البيان.

وقال رئيس رابطة السفر الأمريكية روجر داو إن تعافي الاقتصاد الأمريكي سيتوقف على تعافي صناعة السفر.

وجاء في البيان أن المشرعين الأمريكيين سيجتمعون مع قادة صناعة السفر في وقت لاحق اليوم الأربعاء، لمناقشة المزيد من جهود الإغاثة ودفع الولايات المتحدة إلى وضع يسمح لها بالترحيب بالسفر الدولي. وفقا لسبوتنيك.

