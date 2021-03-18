بلدي جالو يناقش حصر المشاريع القائمة في المدينة

عَقد مكتب المشروعات بالمجلس البلدي لبلدية جالو صباح يوم أمسٍ الاربعاء الموافق 17 مارس 2021 اجتماعاً ترأسه عميد البلدية “عبدالباسط بازاما” رفقة وكيل الديوان “علي موج”، وبحضور مدير مكتب التخطيط الوطني – الواحات “موسى أحمد” ومراقب الإسكان والمرافق “محمد عبدالحميد” ومدير مكتب المشروعات بإدارة الخدمات الصحية جالو “عبدالله ارعيض”، وعن مكتب المشروعات بالبلدية “ابوسيف براني” و “منصور بن علي” ومدير مكتب شؤون العميد ومقرر الجلسة “الشافعي بازاما”.

حيث تمّ خلال الاجتماع مناقشة مبادرة مكتب المشروعات بالمجلس البلدية؛ والقاضية بإنشاء أرشيف يضم كامل المشاريع القائمة بالقطاعات داخل البلدية ولم تستكمل وتبويبها حسب الأهمية، ونسب الإنجاز والأسباب التي أدّت إلى تعثرها، وأيضاً تم مناقشة آلية حفظ هذه المشاريع داخل الديوان الكترونياً ليتم مخاطبة الجهات ذات العلاقة والاختصاص بالحكومة، واستعراض حال هذه المشاريع وبحث سبل استكمالها.

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