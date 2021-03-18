الاقتصاد الليبي يعيشُ حالة انفتاح على صعيد التعاون الدولي

انفتاحٌ كبيرٌ يعيشه الاقتصاد الليبي، خلال هذه الفترة، على صعيد التعاون الدولي؛ انعكس خلال الزيارات والمعارض التي أقيمت هذا الأسبوع والقرارات المُصاحبة.

مدير إدارة الموانئ والنقل البحري في الهيئة العامة للمواصلات والنقل أصدر تعليماته إلى مصلحة الموانئ و الشركة الليبية للموانئ و غرفة الملاحة؛ بعدم مُمانعة رئاسة أركان القوات البحرية في دخول السفن التجارية التي تحمل العلم التركي، وفقًا للإجراءات المتبعة.

خطوةٌ؛ وصفها مراقبون اقتصاديون بالمهمة، وستُساهم في تعزيز تدفق السلع وتوفّرها في المنطقة الشرقية من ليبيا.

وفي أول زيارة لرئيس عربي إلى ليبيا منذ سنوات؛ استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الأربعاء، الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي ناقش مع الحكومة الليبية؛ تعزيز العلاقات الاقتصادية والخدمية بين البلديْن، وتحسين التجارة البينية، التي تراجعت خلال السنوات الماضية.

توحيد العمل السياسي في ليبيا في ظل الحكومة الموحّدة؛ من المنتظر أن تظهر حسناته على الحياة اليومية للمواطنين، إذ تزامن مع تسلّم الحكومة الجديدة زمام البلاد، حيث كانت تستقبل قاعات الفنادق أنشطة اقتصادية بينها المؤتمر الثاني لتنمية الصادرات غير النفطية ومعرض الجمال؛ الأمر الذي ترجم حالة الانفتاح في الاقتصاد الليبي، التي يعيشها هذه الأيام.

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