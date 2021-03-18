صنع الله يلتقي مدير إدارة التفتيش والقياس بالوطنية للنفط

عقد يوم أمس الأربعاء الموافق 17 مارس 2021 اجتماعاً موسعاً بمكتب إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بين “مصطفى صنع الله” رئيس المؤسسة و”علي الساعدي” مدير عام الإدارة العامة للتفتيش والقياس، وبحضور “حامد التواتي” مدير إدارة القياس؛ وذلك من أجل مناقشة نتائج زيارة وفد الإدارة العامة للتفتيش والقياس التي أجريت خلال هذا الاسبوع لمجمع مليته الصناعي ومصفاة الزاوية وحظيرة خزانات أكاكوس.

والتي كانت تهدف للاطّلاع عن قرب على وضعية منظومات القياس بنطاق عمليات الشركات، ولمتابعة سير العمل بمنسقيات التفتيش والقياس ضمن خطة متكاملة تشمل كل منسقيات القياس والموانئ النفطية والحقول البرية والمنصات البحرية.

وقد تمّ خلال الاجتماع عرض تقييم منظومات القياس القائمة بالمطابقة والمتطلبات الفنية لدليل القياس الليبي، وما تمّ الاتفاق عليه من توصيات بعد الاجتماعات التي عقدت إثر الزيارة مع رؤساء لجان إدارة شركات الزاوية ومليتة وأكاكوس، بحضور الإدارات المختصة من أجل وضع مخطط زمني لاستكمال المشاريع المعتمدة بعد التحسن الملموس في الاوضاع، كذلك للشروع في تدشين المنظومات التي تحت التركيب بالمواقع.

هذا بالإضافة إلى الاتفاق على ضرورة أن تقوم الشركات المشغلة بتركيب منظومات قياس حديثة تعمل بتقنية الرادار لقياس المستلم من الحقول والمخزون بالخزانات، وربطها بمنظومات المراقبة والتحكم الرئيسية.

وفي هذا الصدد أكدّ “صنع الله” حرص المؤسسة على تركيب هذه المنظومات الحديثة والمعتمدة طبقاً للمعايير القياسية الدولية، وأنّه سيتم توجيه الشركات للشروع في توريدها وتركيبها بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش والقياس من ناحية استيفاء الاعتمادات الفنية اللازمة.

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