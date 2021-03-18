مصدر: ميزانية 2021 تقارب الـ 100 مليار دينار

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قال عضو بمجلس النواب في تصريحات لـ”صحيفة صدى الاقتصادية” إن ميزانية الدولة للعام 2021 أقل بقليل من 100 مليار وهي في حدود التسعينات.

وأضاف المصدر الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته أن المرتبات بالميزانية تبلغ 30 مليار ، متضمنة الزيادة بنسبة 20‎%‎ بالمقترح الذي قدمته الحكومة.

وأوضح المصدر ذاته أن علاوة الزوجة والأبناء بالميزانية المقدمة من حكومة الوحدة الوطنية 6 مليار، مؤكدًا الرغبة في زيادتها لتكون 10 مليار ليتحصل عليها المواطن كل شهرين بدلاً من شهر واحد.

وأفاد المصدر أن الدعم في الميزانية الذي قدمته الحكومة بقيمة 12 مليار للوقود ونريد تخفيض القيمة لزيادة علاوة العائلة.

وذكر أن ميزانية النفط التي تم تحديدها في ميزانية كانت 7 مليار، لافتا إلى أن النفقات التسييرية جيدة وسيكون هناك فائض بالميزانية ودخل لليبيا أكثر من 110 مليار في سنة 2021.

وكانت لجنة المالية في مجلس النواب ناقشت أمس الأربعاء في مقر فرع ديوان مجلس النواب بمدينة طرابلس الميزانية العامة للدولة للعام 2021.

واستعرضت لجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة عمر تنتوش خلال اجتماع في طرابلس الميزانية المُحالة من قبل حكومة الوحدة الوطنية.

ويهدف اجتماع اللجنة إلى دراسة الميزانية وإبداء الملاحظات عليها لعرضها على مجلس النواب بعد انتهاء مراجعتها من قبل لجنة المالية بالمجلس.

يشار إلى أن الأطراف الليبية اتفقت في الثامن من فبراير الماضي على ميزانية موحدة للمرة الأولى منذ عام 2014 عقب الانقسام الذي شهدته البلاد السياسي والمؤسساتي.