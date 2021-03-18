الدغاري: لجنة المالية تسلمت مقترح ميزانية 2021 وتقوم على دراستها

قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري، إنهم تسلموا من حكومة الوحدة الوطنية مقترح الميزانية، حيث تجاوزت عتبة 103 مليارات دينار تقريبا.

وأضاف الدغاري لقناة ليبيا الأحرار أن الميزانية المقترحة تحتاج إلى توضيح بعض البنود الفرعية، مشيرا إلى أن بعض الخبراء تم استدعاؤهم من وزارة المالية للحضور الخميس، كما سيتم استدعاء بعض الوزراء ورئيس الحكومة إن لزم الأمر لإيضاح تلك البنود.

وأوضح عضو لجنة المالية بمجلس النواب، أنهم يعكفون على دراسة مقترح الميزانية خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل قبل اعتمادها، مؤكدا أنها تحتاج لإعادة قراءة من جديد، بحسب قوله.

يشار إلى أن مجلس النواب كان أعلن، أن لجنة المالية بالمجلس ناقشت الميزانيةَ العامة التي تسلمتها من الحكومة، وأبدت ملاحظاتها عليها من أجل دراستها ومراجعتها، لعرضها على المجلس لاحقا.

‏وكانت حكومة الوحدة الوطنية قد أعلنت إحالةَ نسخة من مشروع قانون الميزانية العامة للعام الحالي إلى مجلسي النواب والأعلى للدولة.

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