الكبير والحويج يناقشان إعداد رؤية مشتركة لتحريك عجلة الاقتصاد

ناقش محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد.

وأوضح مصرف ليبيا المركزي أن الاجتماع جاء لتكامل العمل بين المؤسستين وإعداد رؤية مشتركة للسياسات التي ستتخد خلال المرحلة القادمة لتحريك عجلة الاقتصاد واتباع سياسة تجارية داعمة لسياسة سعر الصرف.

وكان وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج قد أكد ضرورة تحديد الأولويات والتركيز على دعم الإدارات والمكاتب للاضطلاع بمهامها وتحقيق نتائج تلامس الحياة اليومية للمواطن خلال المرحلة القادمة.

وأكد الحويج في اجتماع بديوان الوزارة أنهم سيعملون على وضع خطة عمل قابلة للتنفيذ فيما يخص توفر السلع بالسوق المحلي والسيطرة على الأسعار بحلول شهر رمضان، وذلك بالتعاون مع جهات ذات الاختصاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار