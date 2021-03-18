اقتصاد

اجتماع مصلحة الضرائب لمناقشة خطة العمل للعام الجاري 2021م

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية
صحيفة صدى الاقتصادية
مصدر الخبر / صحيفة صدى الاقتصادية

عقدت مصلحة الضرائب اليوم الخميس الثامن عشر من شهر مارس الجاري الاجتماع العادي الأول لرؤساء أقسام التفتيش بالإدارات بالمناطق وبحضور مدير عام المصلحة بمقر المصلحة بطرابلس .

نوقش خلال الاجتماع خطة العمل للعام الجاري 2021 م  ، كما إستعرض الحاضرون تقرير المكتب للسنة المالية المنتهية 2020 م ، حيث تم توحيد شكل التقرير بين أقسام التفتيش.

و في سياق متصل ناقش خالد النخاط و مدير مكتب المتابعة و مدير إدارة الشؤون الفنية و رئيس مكتب التفتيش في اجتماعهم هذا عرض مقترح مشروع توحيد إجراءات احتساب و تقدير ضريبة الدمغة على السيارات و ما في حكمها.

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عن مصدر الخبر

صحيفة صدى الاقتصادية

صحيفة صدى الاقتصادية

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