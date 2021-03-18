اجتماع مصلحة الضرائب لمناقشة خطة العمل للعام الجاري 2021م

عقدت مصلحة الضرائب اليوم الخميس الثامن عشر من شهر مارس الجاري الاجتماع العادي الأول لرؤساء أقسام التفتيش بالإدارات بالمناطق وبحضور مدير عام المصلحة بمقر المصلحة بطرابلس .

نوقش خلال الاجتماع خطة العمل للعام الجاري 2021 م ، كما إستعرض الحاضرون تقرير المكتب للسنة المالية المنتهية 2020 م ، حيث تم توحيد شكل التقرير بين أقسام التفتيش.

و في سياق متصل ناقش خالد النخاط و مدير مكتب المتابعة و مدير إدارة الشؤون الفنية و رئيس مكتب التفتيش في اجتماعهم هذا عرض مقترح مشروع توحيد إجراءات احتساب و تقدير ضريبة الدمغة على السيارات و ما في حكمها.

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