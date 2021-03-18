أسعار الخام العالمية تُواصل هُبوطها.. للجلسة الخامسة على التوالي

لاتزال أسعار النفط العالمية تُواصل هُبوطها، لليوم الخامس على التوالي، وذلك بعد أن كشفت بيانات رسمية زيادةً مستدامةً في مخزون الخام والوقود في الولايات المتحدة، ناهيك عن استمرار تفشّي الجائحة وتقويضها للطلب العالمي على الخام.

وبحلول الساعة التاسعة بتوقيت ليبيا؛ هبط خام برنت 37 سنتًا أو ما يعادل 0,5% إلى 67,63 دولارًا للبرميل، بينما نزل الخام الأمريكي 32 سنتًا أو ما يعادل 0,5% إلى 64,28 دولارًا للبرميل.

وكشفت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، في بيانات حديثة لها، أن مخزونات الخام الأمريكية زادت 2,4 مليون برميل، الأسبوع الماضي، بعد يومٍ من تقدير لمعهد البترول الأمريكي، أشار إلى انخفاض قدره مليون برميل.

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