تراجع أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

واصلت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولا في السوق الموازية تراجعها أمام الدينار اليوم الخميس، مقارنة بالأسعار المسجلة أمس الأربعاء.

فقد هبط سعر الدولار إلى 4.98 دينار من 5.06 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.83 دينار من 5.88 دينار، كما انخفض الجنيه الاسترليني إلى 6.85 دينار من 6.90 دينار .

وخسرت الليرة التركية قرشين، لتسجل 0.65 دينار مقابل 0.67 دينار، وبالمثل العملة التونسية لتباع بـ 1.82 دينار مقابل 1.84 دينار أمس، وتراجع الدينار الأردني أمام الدينار الليبي، فيما ارتفع الدينار الليبي قريش أمام الدينار المصري .