“الكبير” يبحثُ الأوضاع الاقتصادية مع “الحويج”

بحث مُحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق عمر الكبير، رفقة وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج؛ الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع عُقد بمكتب المحافظ، حيثُ بحث الطرفان سبل تكامل العمل بين المؤسستيْن، إضافة إلى إمكانية إعداد رؤية مشتركة للسياسات التي ستُتبّع خلال المرحلة القادمة؛ لتحريك عجلة الاقتصاد، واتبّاع سياسة تجارية داعمة لسياسة سعر الصرف.

وفي وقت سابق، اطلّع “الحويج”، رفقة وكيل الوزارة رجب خليل، ومديري الإدارات والمكاتب بالوزارة، على سير العمل بالوزارة، ووضع آلية عمل مناسبة، إضافة إلى بحث المشاكل والصعوبات التي تُواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامها، وسبل تذليلها، والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فعّالية، وفق جدولٍ زمنيٍّ محددٍ.

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