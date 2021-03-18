انطلاق الدورة التدريبية الأولى بتنظيم المعهد العالي للتدريب والتكوين

أقيمت يوم أمس الأربعاء السابع عشر من شهر مارس بمدينة إسطنبول بتركيا الدورة التدريبية الأولى من تنظيم المعهد العالي للتدريب والتكوين بالتعاون مع المجلس الليبي لرجال الأعمال.

حيث تستمر هذه الدورة لمدة عشرة أيام متتالية وتتضمن محاضرات نظرية وبرنامج عملي وزيارات ميدانية لمصانع الأغذية والجهات ذات العلاقة بالعمليات التجارية، وكذلك بمشاركة عدد ثلاثة متدربين من شركة الجيد لاستيراد المواد الغذائية وشركة الشهبندر لاستيراد المواد الغذائية.

والجدير بالذكر أن المتدرب يتحصل على الدبلوم التجاري التدريبي المعتمد للتبادل التجاري الليبي – التركي.

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