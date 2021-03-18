الدبيبة يناقش مع عدد من المسؤولين مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والعبدلي يصرّح: ساعات طرح الأحمال خلال الصيف لن تتجاوز الخمسة

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” مع رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “وئام العبدلي” أزمة انقطاع التيار الكهربائي، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده صباح اليوم الخميس 18 مارس 2021، وذلك بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي “الصديق الكبير” و وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء “عادل جمعة” وكل من وزير المواصلات “محمد الشهوبي” ووزير المالية “خالد المبروك” ووزير التخطيط السيد “فاخر بوفرنة”، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة، استعراض الخطة الفنية العملية قصيرة وطويلة الأمد لإنهاء انقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى آلية الدعم الكامل للشركة لاحتواء أزمة انقطاع التيار الكهربائي من قبل الحكومة، حيث أكدّ “الدبيبة” على حرصه على تذليل الصعوبات وتوفير كافة الدعم المطلوب من أجل معالجة الأزمة مع ضرورة التكاثف والفاعلية في الأداء من أجل المسارعة في إنهاء معاناة المواطنين.

ومن جهته أوضح “وئام العبدلي” عن شركة الكهرباء، أن هنالك خطة عمل مقترحة لتوفير حوالي 1200 إلى 1500 ميجا، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن تكون عدد ساعات طرح الأحمال في حدود الخمس ساعات، خلال الذروة الصيفية، مؤكداً أنه لن تكون هناك حاجة إلى طرح الاحمال خلال الصيف القادم في حال استطاعت الشركة توفير 1500 ميجا أخرى.

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