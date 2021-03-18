مجلس أصحاب الأعمال الليبيين يسعى للتعاون التجاري مع بريطانيا

بحث رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، عبد الله الفلاح، رفقة السفير البريطاني؛ التعاون التجاري مع القطاع الخاص.

جاء ذلك خلال اجتماع مُوسّع، عُقد بمقر السفارة، حيثُ عرض الطرفان تاريخ العلاقات التجارية بين ليبيا وبريطانيا، مؤكديْن على أهمية إعادة العلاقات التجارية إلى سابق عهدها، وعودة السفارة بكامل قدراتها إلى العمل في ليبيا، وتسهيل حركة أصحاب الأعمال إلى بريطانيا، بحسب بيان المجلس.

من جهته، أكد السفير البريطاني، على دور مجلس أصحاب الأعمال الليبيين، في تعزيز دور القطاع الخاص في العملية الاقتصادية، ودعم علاقات التعاون مع المؤسسات البريطانية.

وبحسب بيان المجلس؛ فقد جاء هذا الاجتماع، “استجابةً للتطورات الحاصلة في المشهد السياسي الليبي وانعكاساته الإيجابية على الوضع الاقتصادي، وما يستتبع ذلك من استقرار؛ سيُؤدّي إلى انتعاش الحياة الاقتصادية، ويُشجّع على جذب المشاريع استثمارية من مختلف دول العالم، ومنها بريطانيا”.

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