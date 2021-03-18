خاص..بالأرقام: عضو لجنة المالية بالنواب يكشف لصدى الاقتصادية عن وجود ميزانيتين تحت الدراسة ..ويفصح البنود بالكامل

قال عضو لجنة المالية بمجلس النواب “خليفة الدغاري” في تصريح حصري وخاص لصدى الاقتصادية أن هناك مقترحين لميزانية 2021 الأول 96 مليار والأخر أكثر من ال100 مليار بقليل ، واليوم لازلنا ندرس الميزانية وتم استدعاء لجنة إعداد الميزانية ، ووردنا تفاصيل منهم ، وبدأنا معهم في الميزانية بالباب .

وتابع بالقول: إن الباب الأول بالميزانية مايقارب 33 مليار ، وهذا رقم كبيرويتضمن فيه قرار زيادة المرتبات بنسبة 20% ، ونحن حارصين على أن تصرف ، والإفراج عن 260 ألف تم تعيينهم ولم يدرجو بالميزانية الماضية ، فلدينا 50 ألف شخص غير مدرجين بالميزانية معينين من الحكومة المؤقتة ، وهناك زيادة المتوقعة مطلوبة كل سنة تحسب وهناك مرتبات تشمل الضمان الاجتماعي القرار الخاص بتعديل مرتبات الضمان الاجتماعي ، وهذا متواجد بالباب الأول .

وتابع بالقول: الباب الثاني مايقارب 12 مليار والباب الثالت 22 مليار وأكثر بقليل جداً والباب الرابع حوالي 23 مليار وهذا مبلغ كبير جداً ، وباب الطوارئ حوالي 5 مليار وعند جمعها تقارب 96 مليار قد تكون قريبة من الأخرى 103 مليار ونحن أمام ميزانيتن ودراستها للاتفاق على رقم موحد ، مؤكداً أن علاوة العائلة حوالي 6 مليار و200 مليون ومضمنة ضمن الميزانية أمامنا الأن .

وأكد أن الاجتماعات ستستأنف السبت أو الأحد ومستمرين الأسبوع القادم حتى نستوضح منهم ومن الممكن استدعاء وزير المالية أو من يحل محله لأن الوزراء الجدد لا فكرة لديهم عن الميزانية ، ومستمرين في النقاش بالخصوص والأسبوع القادم سننتهي من اعداد الميزانية ونحيلها إلى مجلس النواب .

وأضاف: اعتماد الميزانية من الصعب أن يكون الأسبوع القادم لأننا نحتاج الوقت في استباح بعض الأمور ، وهناك بعض الهيئات والشركات وخصوصا شركة الكهرباء خصصت لها مبالغ كبيرة جداً ، وبكافة الأبواب متواجدة ونريد مبلغ حوالي 9 مليار أو زيادة ،فهناك مبالغ كبيرة يجب النقاش عليها ونريد معرفة أوجه الصرف أين ستكون ونريد أن نتأكد بأن لا يحدث الفساد عند صرفها لأن الفساد مستشري في الحكومات السابقة سواء الحكومة المؤقتة أو حكومة الوفاق فالعام الماضي حكومة المؤقتة لم تعرض على لجنة المالية الميزانية وتم اعتمادها مباشرةً بطريقة غير صحيحة وبدون دراسة .

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