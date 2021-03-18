الرعيض ل” سبوتنيك ” النواب يعقد جلسته القادمة في طرابلس لمناقشة الميزانية العامة

قال محمد الرعيض في مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك إن جلسة مجلس النواب الليبي المقرر عقدها يوم الإثنين القادم ستعقد في العاصمة الليبية طرابلس لمناقشة الميزانية العامة للدولة .

وأوضح أنه خلال الجلسة سنناقش الميزانية ونطلب توضيحها وربما نقوم ببعض التعديلات عليها ويوم الثلاثاء نقرر اعتمادها”.

وأشار إلى أن عقيلة صالح ” رئيس مجلس النواب” لم يدع النواب لعقد جلسة بطرابلس حتى الآن ولم يعلق على الموضوع”.

وأضاف قائلاً: نحن كنواب الغرب متفقين مع نواب برقة على أن تكون الجلسة الماضية في بنغازي ولأسباب نقلت لطبرق والجلسة التي بعدها تكون بالعاصمة طرابلس .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية