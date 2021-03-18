وزير العمل والتأهيل يجتمع مع مدراء الإدارات بالوزارة

عقد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” اليوم الخميس بمقر ديوان الوزارة اجتماعه الأول بمدراء الإدارات والمكاتب.

تناول الاجتماع مناقشة والإطلاع على سير العمل ووضع آليات لتطوير العمل، كما تم الاتفاق على إعداد تقارير مفصلة عن المشاكل والصعوبات التي تواجه الإدارات والمكاتب في تنفيذ مهامهم وسبل تذليلها والعمل على وضع خطة عمل وآلية ذات فاعلية وفق جدول زمني محدد.

ومن جهته شدد الوزير على ضرورة تكاثف الجهود لتنفيذ برامج الوزارة وتحديد الأولويات والتركيز على دعم الموظفين وحثهم على الابتكار، كما سيتم طرح الاستراتيجية العامة للوزارة خلال المدة القادمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة صدى الاقتصادية