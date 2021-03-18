الهوني: توقيع عقد خدمات بحرية بين شركتي مليته للنفط والغاز والقطر والإنقاذ والخدمات البحرية

وقعت شركة مليته للنفط والغاز عقد إدارة وتشغيل وصيانة ميناء مليته النفطي مع شركة القطر والإنقاذ والخدمات البحرية.

وقال مدير مكتب الإعلام بوزارة المواصلات اسكندر الهوني للأحرار، إن هذا العقد يعد تشجيعا ودعما للشركات الوطنية العامة للولوج في تقديم الخدمات البحرية للموانئ والمنصات النفطية، وهو من أكبر عقود الشركة من الناحية التشغيلية والمردود المادي.

وأوضح الهوني، أن هذه الخطوة بداية للدخول والمنافسة في تولي تقديم الخدمات البحرية بكافة الموانئ بعناصر وطنية مؤهلة في مجال تخصصها، مؤكدا أن هذا العقد يضاف إلى العقود الحالية التي تقوم شركة الإنقاذ البحري بتنفيذها مع كل من شركة الخليج العربي للنفط وشركة البريقة بطبرق وكذلك شركة راس لانوف.















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