“المركزي” يكشف 19 قائمة اعتمادات جديدة

كشف مصرف ليبيا المركزي عن الاعتمادات التي منحت لرجال أعمال وتجار وأصحاب شركات بهدف توريد سلع متنوعة للسوق المحلية خلال الفترة الحادي عشر و السابع عشر من مارس الجاري.

وأوضحت بيانات المركزي بأن القوائم الممنوحة وردت في 19 قائمة بعملة الجنيه الاسترليني والدولار واليورو منحت لجهات خاصة وعامة بينها شركة ليبيانا والشركة العامة للكهرباء.

فيما استورد القطاع الخاص سلع كثيرة بينها لحوم مجمدة وصويا وأثاث ومجوهرات ومواد صحية وحليب طويل الأمد وآخر للاطفال وارتفعت الاعتمادات هذا الأسبوع مرتفعة بالمقارنة مع الأسبوع الماضي بحوالي 3 قوائم.

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