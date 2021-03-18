اجتماع وزير الإقتصاد والتجارة لمتابعة سير العمل بالوزارة

اجتمع وزير الإقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ” محمد الحويج” اليوم الخميس 18 مارس 2021 م مع وكيل الوزارة والجهات التابعة لها و بحضور عدد من مدراء الإدارات المختصة بالوزارة بمقر الوزارة.

تم خلال الإجتماع مناقشة عدد من القضايا والملفات على رأسها السيطرة على أسعار السلع والخدمات بالسوق بالإضافة إلى دعم الصادرات الغير نفطية والمناطق الحرة كما تم الاطلاع على الأعمال المنجزة لدى الجهات التابعة وخطط العمل المستهدفة لعام 2021 م.

كما أكد الحويج على ضرورة وضع آلية تنفيذية والعمل بها فوراً ونوه أن الوزارة والجهات التابعة مطالبة بأداء مهامها وواجباتها نحو الوطن والمواطن وتحقيق نتائج فعلية.

وأشار إلى أن المهام والأعمال المطلوبة يجب أن تنفذ وفق المدة الزمنية المحددة وستكون هناك لقاءات متواصلة للاطلاع على ما تم إنجازه ومعالجة أوجه القصور إن وجدت.

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