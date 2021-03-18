صنع الله يجتمع مع رئيس لجنة ادارة شركة الخليج العربي

عقد رئيس مجلس الإدارة للمؤسسة الوطنية للنفط “مصطفي صنع الله” اليوم الخميس اجتماعاً، مع رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط “فضل الله حتيتة” وبحضور عضو مجلس الادارة” العماري محمد” ومدير عام الشؤون المالية “أبو العيد احمد سالم” ومدير ادارة الحسابات العامة “صلاح ضوء”.

تناول الاجتماع مناقشة إنشاء مصحة النفط بمدينة بنغازي والنشاط العام للشركة بمختلف عملياتها من صيانة وإنتاج وغيرها،وكذلك الصعوبات التي تعيق الشركة لتحقيق المستهدفات والحلول الكفيلة لتجاوز ها وجهودها الحثيثة للمحافظة على استمرارية الإنتاج واستدامته.

ومن جهته أكد صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط ستقدم الدعم اللازم لشركة الخليج كونها أحد أهم شركات القطاع التي يعول عليها مجلس إدارة المؤسسة لتحقيق خططها الطموحة، والتي من أهمها زيادة مستويات الانتاج ودعم خزينة الدولة الليبية وانعاش الاقتصاد الوطني.

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